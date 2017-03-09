Мурманская область получит субсидию из федерального бюджета на развитие туризма

Андрей Зайцев.

Конкретно средства будут направлены на реализацию проекта туристско-рекреационного кластера "Хибины". В него входят такие направления как горнолыжный туризм, рекреационное рыболовство, активный, деловой и круизный туризм, этнографические туры. Всего в этом году субсидии на развитие туризма получат 22 субъекта, общая сумма выделенных средств - 3,4 млрд рублей. В центре внимания государства - увеличение точек роста туризма в регионах и создание комфортных условий для отдыха на любой вкус.







