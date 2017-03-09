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09.03.2017 11:11

Что предлагают в этом году абитуриентам заполярные колледжи? Об этом сегодня речь пойдёт в дневном эфире «Радио России – Мурманск»

Ирина Елизарова.

В программе «Север мой» примут участие представители Министерства образования и науки Мурманской области, Кандалакшского индустриального колледжа, Апатитского, Ковдорского и Мончегорского  политехнических колледжей и Полярнозоринского энергетического колледжа. Они расскажут о том, как будет проходить предстоящая приемная кампания по программам среднего профессионального образования за счет средств областного бюджета, обучение по каким специальностям предлагают учреждения СПО, какие специальности наиболее востребованы.
Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.



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