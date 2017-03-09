В ФАС России подсчитали экономию средств потребителей в результате снижения тарифа на электрическую энергию в Терском районе

Алексей Елкин.

В Терском районе к декабрю экономия средств потребителей на оплату электроэнергии составит около 1,5 млн. руб. Сумму назвал начальник Управления регулирования электроэнергетики ФАС России Дмитрий Васильев. В конце минувшего года в технологически изолированных селах снижен тариф на электрическую энергию. Решение профильного комитета региона согласовало ФАС России. Речь о Чаваньге, Чапоме, Тетрино и Пялице. Стоимость электрической энергии для потребителей, не относящихся к категории "население" снижена в 2,5 раза - до 7,95 руб./кВтч. Как отмечают в федеральном ведомстве, - решение окажет существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность всех предприятий и организаций Терского района и создаст условия для дальнейшего развития предпринимательства в отдаленных сёлах Мурманской области. Уменьшение тарифа стало возможным в результате внедрения источников ветро-солнечной генерации. Ранее применялись только дизельные электростанции и генераторные установки.



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