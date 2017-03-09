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09.03.2017 13:15

Мурманчанин Денис Козлов одержал победу в первом открытом чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia в Ленинградской области

Любовь Дубова.

В конце февраля состоялся I открытый чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia Ленинградской области. В нем приняли участие команды из Санкт-Петербурга, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областей.
Наш регион в компетенции «Системное и сетевое администрирование» представляли студент Мурманского колледжа экономики и информационных технологий Денис Козлов и его наставник Юрий Косташ.
Несмотря на то, что Денис выступал вне конкурса, ему удалось опередить всех соперников в общем зачете и одержать победу.
В марте мурманчанин примет участие в соревнованиях на право участвовать в финале Национального Чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. Отборочный тур состоится в Казани.
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