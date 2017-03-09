За минувшие двое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.



8 марта примерно в 03 часов 45 минут в Мурманске на улице Свердлова водитель, управляя автомобилем «Рено» при совершении маневра поворот налево не предоставил преимущества в движении автомобилю «Мерседес», в результате чего допустил с ним столкновение. Водитель автомобиля «Мерседес» обслужен амбулаторно.



При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие двое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 724 нарушения Правил дорожного движения.



46 нарушений допущено пешеходами, 13 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 24 водителя.



Выявлено 11 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 296 нарушений ПДД. 11 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.



Всего было оформлено 170 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).



Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.



Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.



Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн-сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.







/ УГИБДД УМВД России по Мурманской области /