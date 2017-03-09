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09.03.2017 13:00

Мурманская область представит свои туристические предложения на «флагманских» туристических выставках России

С 11 по 13 марта 2017 года в МВЦ «Крокус Экспо» г. Москва состоится XII Международная туристская выставка «Интурмаркет - 2017». Правительством Мурманской области организован комплексный стенд в зале 4 павильон 1, стенд № 4В901. Также Мурманская область будет представлена на 24-й Московской международной выставке «Путешествия и туризм» (MITT), которая будет проходить 14–16 марта 2017 в ЦВК «Экспоцентр» Москвы (стенд № D131).
На стенде будут представлены туристические продукты региональных субъектов туристской индустрии. Посетители выставок могут провести личные встречи с представителями туристических компаний Мурманской области, работающими на комплексном стенде.
Справочно.
«Интурмаркет» и МИТТ являются «флагманскими» международными мероприятиями туристской направленности на территории Российской Федерации и проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по туризму, Государственной Думы Российской Федерации, Всемирной организации туризма ООН, Союза туроператоров России, Российского союза туриндустрии. В 2016 году данные выставки посетило свыше 100 тысяч профессионалов туриндустрии и индивидуальных туристов.

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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