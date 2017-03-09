Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
09.03.2017 12:15

На литературно-музыкальном вечере «Милые красавицы России» мурманчанок поздравили с Международным женским днем

Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с Мурманской первичной организацией Всероссийского общества слепых провели литературно-музыкальный вечер «Милые красавицы России», посвященный Международному женскому дню - 8 марта.

Женщин тепло поздравили председатель Мурманского регионального отделения «Всероссийского общества слепых» Виктор Чирков, помощник председателя Надежда Быкова, председатель первичной организации общества слепых Надежда Ладыгина. На вечере прозвучали лирические стихи и песни, посвященные женщинам, а номера художественной самодеятельности в исполнении читателей библиотеки стали подарком всем гостям.


/Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих/
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.26
Евро = 61.71
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.