На литературно-музыкальном вечере «Милые красавицы России» мурманчанок поздравили с Международным женским днем

Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих совместно с Мурманской первичной организацией Всероссийского общества слепых провели литературно-музыкальный вечер «Милые красавицы России», посвященный Международному женскому дню - 8 марта.



Женщин тепло поздравили председатель Мурманского регионального отделения «Всероссийского общества слепых» Виктор Чирков, помощник председателя Надежда Быкова, председатель первичной организации общества слепых Надежда Ладыгина. На вечере прозвучали лирические стихи и песни, посвященные женщинам, а номера художественной самодеятельности в исполнении читателей библиотеки стали подарком всем гостям.





/Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих/