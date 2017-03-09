Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Октябрьского округа г. Мурманска на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании с жителя областного центра задолженности более 950 тысяч рублей в пользу физического лица.

Требования исполнительного документа в полном объеме должником не исполнялись, кроме периодических удержаний из зарплаты. После увольнения должника погашение задолженности вовсе прекратилось.

Судебным приставом неоднократно осуществлялись выходы по месту жительства должника, однако застать его по месту регистрации не удавалось. От требований судебного пристава о явке должник уклонялся.

В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом было установлено, что должнику принадлежит на праве собственности однокомнатная квартира в г. Мурманске. Пристав вынес постановление о наложении запрета на совершение сделок с имуществом.

Через две недели должник лично явился к судебному приставу на прием и заплатил наличными оставшуюся часть основного долга в размере более 600 тысяч рублей и исполнительский сбор в сумме более 66 тысяч рублей.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, запрет на проведение сделок с недвижимым имуществом должника снят.





/ Пресс-служба УФССП России по Мурманской области /