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09.03.2017 10:45

«Новые издания о крае». Книжно-иллюстративная выставка в мурманской областной научной библиотеке


Тема суровой и загадочной Арктики неизменно привлекает ученых и писателей, поэтому круг подобных книг всегда обширен. Уникальный альбом «Русская Арктика: столетие в фотографиях» включает интереснейшие фотоматериалы с 1915 г. Составители издания считают, что именно с этого года начинается современное освоение Арктики. Книга «Сто великих тайн Арктики» рассказывает о прошлом, настоящем и будущем этого региона. Доклад Мурманского морского биологического института «Климат и большие морские экосистемы Арктики» иллюстрируют редкие фотографии, графики и карты. Автор книги «Навстречу белому медведю» Олег Бундур совершил путешествие на ледоколе «50 лет Победы» к Северному полюсу и решил рассказать школьникам о животных, птицах, рыбах Арктики, о порядке на судне и устройстве атомного двигателя.
Для любителей исторического краеведения будет интересно познакомиться с многочисленными исследованиями различных периодов времени, характеризующих историческое и экономическое развитие Мурмана.
Несомненный интерес представляют новые прозаические и поэтические издания: собрание сочинений В. С. Маслова в 4-х томах, «Женщина в Арктике: утерянные в буднях» Ю. П. Чуковой, «Бессоница» Е. В. Леоновой, «Планета Мурманск» В. Е. Трошенкова, «Мы с Тверского бульвара, 25: стихи мурманчан-выпускников Литературного института» и многие другие.
Выставка работает в отделе краеведения с 4 марта по 4 апреля.
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/ Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека /
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