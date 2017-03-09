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09.03.2017 14:00

Закончился прием заявок на участие в VI региональном конкурсе юных пианистов «Молодые виртуозы»

11 и 12 марта в 10.00 в Мурманском колледже искусств (г. Мурманск, ул. Воровского, д. 14) состоятся конкурсные прослушивания VI регионального конкурса юных пианистов «Молодые виртуозы».

В конкурсе примут участие 45 учащихся из 18 школ искусств Мурманска, Апатитов, Заполярного, Кировска, Колы, Мончегорска, Североморска, Заозерска, Полярного, Кандалакши, Оленегорска, Полярных Зорь, Снежногорска, поселков Мурмаши и Ревда, а также 11 студентов Мурманского колледжа искусств.

Победитель конкурса, получивший Гран-при, будет рекомендован для присуждения премии в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Конкурс проводится в целях обеспечения государственной поддержки системы образования в сфере искусства, сохранения традиций музыкально-педагогической и исполнительской школ игры на фортепиано, выявления и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи, их профессиональной ориентации.

Учредитель конкурса - Комитет по культуре и искусству Мурманской области.


/Мурманский колледж искусств/
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