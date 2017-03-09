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09.03.2017 10:15

График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 9 по 10 марта

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:

с 8 до 20 часов 9 марта

Первомайский округ:
– пр. Ледокольный, от ул. Беринга до разворотного кольца.

Октябрьский округ:
– ул. Полухина, от ул. Фролова до ул. Радищева, сторона  нечетная;
– ул. Фролова, четная сторона.

Ленинский округ:
– ул. Свердлова, от ул. Гаджиева до ул. Миронова, сторона четная;
– тротуары по ул. Свердлова вдоль д. 46а, 40 (корп.1,2,3) по ул.

 С 20 часов 9 марта до 20 часов 10 марта

Первомайский округ:
– пр. Кольский, от ул. Баумана до пер. Якорного;
– Первомайская администрация.

Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Комсомольской до ул. Книповича, сторона нечетная;
– ул. Фролова, нечетная сторона.

Ленинский округ:
– ул. Свердлова, от ул. Миронова до дома 2/3 по улице Свердлова, сторона четная;
– разворотное кольцо на ул. Чумбарова-Лучинского, ул. Ковалева от разворотного кольца до дороги №2.

 С 8 до 20 часов 10 марта

Первомайский округ:
–пр. Кольский, от переулка Якорного до ул. Щербакова, сторона четная.

Октябрьский округ:
– ул. Полярной Дивизии.

Ленинский округ:
– ул. Гончарова;
– ул. Хлобыстова,  от ул. Гончарова до пр. Г.Североморцев.


/ Администрация города Мурманска /
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