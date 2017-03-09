График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 9 по 10 марта

Муниципальное учреждение «Управление дорожного хозяйства» информирует о проведении работ по уборке территории и предупреждает автовладельцев о необходимости убрать свой транспорт с указанных участков:

с 8 до 20 часов 9 марта



Первомайский округ:

– пр. Ледокольный, от ул. Беринга до разворотного кольца.



Октябрьский округ:

– ул. Полухина, от ул. Фролова до ул. Радищева, сторона нечетная;

– ул. Фролова, четная сторона.



Ленинский округ:

– ул. Свердлова, от ул. Гаджиева до ул. Миронова, сторона четная;

– тротуары по ул. Свердлова вдоль д. 46а, 40 (корп.1,2,3) по ул.



С 20 часов 9 марта до 20 часов 10 марта



Первомайский округ:

– пр. Кольский, от ул. Баумана до пер. Якорного;

– Первомайская администрация.



Октябрьский округ:

– пр. Ленина, от ул. Комсомольской до ул. Книповича, сторона нечетная;

– ул. Фролова, нечетная сторона.



Ленинский округ:

– ул. Свердлова, от ул. Миронова до дома 2/3 по улице Свердлова, сторона четная;

– разворотное кольцо на ул. Чумбарова-Лучинского, ул. Ковалева от разворотного кольца до дороги №2.



С 8 до 20 часов 10 марта



Первомайский округ:

–пр. Кольский, от переулка Якорного до ул. Щербакова, сторона четная.



Октябрьский округ:

– ул. Полярной Дивизии.



Ленинский округ:

– ул. Гончарова;

– ул. Хлобыстова, от ул. Гончарова до пр. Г.Североморцев.





/ Администрация города Мурманска /