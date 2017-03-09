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09.03.2017 11:05

В Кандалакше впервые прошел городской турнир по юкигассен

Елена Ямаш.

Жаркие! Снежные! Твои! В Кандалакше впервые прошел городской турнир по юкигассен. Его приурочили к пятисотлетию Кандалакши. Участие в них приняли девять команд. Юкигассен организуют в Кандалакше уже во второй раз. В прошлом году состоялся этап областных соревнований по снежной битве, в этом году – первый городской турнир.
Организатор соревнований Владимир Гетманчук: "Юкигассен – это обычная российская игра в снежки, только она приобрела свое какое-то особое название, юкигассен - японское название. Сами знаем, японцы у нас люди умные, любят на какие-то изобретения присваивать имена и считаться родоначальниками".
Цель игры – захватить флаг противника и, конечно же, выбить снежками соперников. Один матч – три периода по три минуты. Команда, выигравшая два периода - считается победителем. По итогам первого турнира города по юкигассен сильнейшей стала команда "Вектор" из города Полярные Зори. Впереди областной этап соревнований, который пройдет 11 марта.
Участник соревнований, г. Ковдор Дмитрий Шелемов: "Впечатления очень смешанные, с одной стороны мы проиграли 2:0, с другой стороны очень интересно пробовать что-то новенькое. Это очень прикольно поиграть снежки".
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