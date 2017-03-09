8 марта поздравления от сослуживцев принимали женщины-военослужащие

Алексей Котович.

В Лиинахамари пограничники преподнесли своим коллегам в погонах букеты тюльпанов. Среди представительниц слабого пола - Юлия Садовникова - выпускница Кольского медицинского колледжа. Служит по контракту менее года. Международный женский день отметила на самом северном континентальном пограничном пункте Российской Федерации - радиотехническом посту "Екатерининская". Пожелания, в первый на новом месте службы Женский день - традиционные, пожалуй, для всех военных медиков.

Фельдшер, сотрудник пограничного Управления ФСБ России по западному арктическому району Юлия Садовникова: "Здоровья нашим сотрудникам - в первую очередь. Ну и себе побольше, наверное, каких-то положительных моментов, улыбок и радости".









