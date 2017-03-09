8 марта поздравления от сослуживцев принимали женщины-военнослужащие

Алексей Котович.

Поздравления с 8 марта от сослуживцев принимали женщины-военнослужащие. В Лиинахамари пограничники преподнесли своим коллегам в погонах букеты тюльпанов. Среди представительниц слабого пола - единственная в регионе сотрудница, награжденная Медалью за отличие в охране государственной границы. За задержание нарушителя.

Сотрудник пограничного Управления ФСБ России по западному арктическому району Ирина Титаренко: "Медаль получила в 2001 году. Была у нас ориентировка, что гражданин Молдавии направился в сторону Норвегии. При досмотре он был спрятан в машине, машина была - которая завозила продукты - и при выезде, там, где ящики стояли, пустая тара, и он за эту тару был спрятан. При досмотре мы его обнаружили".

Юлия Садовникова - выпускница Кольского медицинского колледжа служит по контракту менее года. Международный женский день отметила на самом северном континентальном пограничном пункте Российской Федерации - радиотехническом посту "Екатерининская". Уверяет - сослуживцы за формой следят, болеют крайне редко, обходятся без травм. Впрочем, разные внештатные ситуации постоянно отрабатываются на тренировках. Пожелания, в первый на новом месте службы Женский день - традиционные, пожалуй, для всех военных медиков.

Фельдшер, сотрудник пограничного Управления ФСБ России по западному арктическому району Юлия Садовникова: "Здоровья нашим сотрудникам - в первую очередь. Ну и себе побольше, наверное, каких-то положительных моментов, улыбок и радости".









