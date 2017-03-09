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09.03.2017 09:18

Сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд в Мурманске

Кирилл Коган.

В Мурманске за сутки пешеходы 24 раза нарушили правила дорожного движения. Таковы результаты профилактического рейда ГИБДД. Инспекторы дежурили на самых оживленных перекрестках областного центра, а также вблизи школ и детских садов. Выяснилось, опасные ситуации на дорогах создают не только водители, которые не пропускают людей на "зебрах", но и сами прохожие. Зачастую они переходят проезжую часть там, где им заблагорассудится. Сотрудники ГИБДД напоминают, административную ответственность за нарушение ПДД несут все участники движения, включая и пешеходов.
Командир 1 взвода ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области Владислав Чирков: "Также обращение к пешеходам: при переходе проезжей части, даже по нерегулируемому переходу, и даже на зеленый сигнал светофора, необходимо убедиться в отсутствии транспортных средств, а также убедиться, что водители вас увидели и предоставляют вам право для перехода проезжей части".
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