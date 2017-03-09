В Мурманске прошел семинар для предпринимателей

Светлана Деменева.

Малый бизнес может участвовать в системе государственных закупок и на торговых площадках крупных компаний. Как это сделать - тема семинара, который прошел для предпринимателей в Мурманске. Его организаторы - федеральная корпорация малого и среднего бизнеса и правительство региона. Законодательно закреплено, что определенный процент услуг должен быть отдан небольшим структурам. Они в свою очередь, должны уметь выстроить свою работу. Предлагая себя на рынке крупных государственных или частных предприятий - не должны подвести заказчиков.

Заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Татьяна Рускова: "Если говорить о госзаказе - то у нас на сайте комитета госзакупок расположена такая красная кнопка - малые закупки. Это модуль, созданный специально для малого и среднего бизнеса - можно заходить, регистрироваться, и будут предприниматели получать уведомления, когда будет выставлен интересующий заказ".









