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09.03.2017 09:02

В областном центре прошел концерт клуба авторской песни "Пять углов"

Любовь Дубова.

Мурманские барды встретили весну на крыше. Концерт клуба авторской песни "Пять углов" в областном Дворце культуры имени Кирова. На импровизированной сцене под луной - композиции о переживаниях, чувствах, весеннем настроении и мартовских котах. Почетный гость и символ вечера - молодой кот Басик. В исполнении участников клуба песни новые и давно знакомые зрителям. Поэтому полный зал под гитару поет вместе с артистами.
Участник клуба авторской песни "Пять углов" Ольга Кожевникова: "Песни - это наша жизнь, и даже когда очень бывает тяжело на душе, берешь гитару, начинаешь петь песню, сразу как-то повышается в душе что-то такое теплое хорошее. Песни это наша жизнь".
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