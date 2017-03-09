В областном центре прошел концерт клуба авторской песни "Пять углов"

Любовь Дубова.

Мурманские барды встретили весну на крыше. Концерт клуба авторской песни "Пять углов" в областном Дворце культуры имени Кирова. На импровизированной сцене под луной - композиции о переживаниях, чувствах, весеннем настроении и мартовских котах. Почетный гость и символ вечера - молодой кот Басик. В исполнении участников клуба песни новые и давно знакомые зрителям. Поэтому полный зал под гитару поет вместе с артистами.

Участник клуба авторской песни "Пять углов" Ольга Кожевникова: "Песни - это наша жизнь, и даже когда очень бывает тяжело на душе, берешь гитару, начинаешь петь песню, сразу как-то повышается в душе что-то такое теплое хорошее. Песни это наша жизнь".





