Мурманские флористы отмечают 20-летие

Татьяна Нестерова.

Народный самодеятельный коллектив "Белозор" к своему юбилею представил работы из природных материалов. Авторы использовали бересту, листья деревьев, кустарников, цветы и их лепестки, тополиный пух и многое другое. Посетить выставку, ощутить "Души прекрасные порывы" северяне и гости города могут до 3 апреля.

Руководитель клуба "Белозор", г. Мурманск Людмила Кривошеева: "20 лет нашему коллективу, мы еще совсем молодые. Работаем мы под прекрасным девизом - сохраним нашу природу Кольского Севера. И у нас есть прекрасный символ. Северный цветок, белозор. Так же называется наш клуб".







