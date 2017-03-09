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09.03.2017 08:46

В Мурманском Доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялось очередное заседание наблюдательного совета

Яков Осетров.

Цель - проверить - как осваиваются средства, заложенные на развитие учреждения. Закуплена снегоуборочная техника. Теперь дорожки для прогулок расчищает компактный, экономный квадроцикл. Не так давно в Доме заменили все окна и обустроили главный вход с пандусом. В эти дни - полным ходом идет реконструкция холла, лестниц и поликлиники. Работы должны завершиться летом, и на это же время - уже новые планы.
Член наблюдательного совета Мурманского Дома - интерната для престарелых и инвалидов Юрий Герасименко: "Необходимо на время лета, когда отсутствует горячая вода, приобретение водонагревателей. Рассматривали приобретение средств для очистки воздуха. Все вопросы, которые мы рассматриваем - они направлены на улучшение качества жизни людей, которые здесь находятся".
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