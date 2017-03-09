Сотрудники Росгвардии проверили владельцев оружия в Островном

Кирилл Коган, Елена Ямаш.

Росгвардия - и в самых отдаленных населенных пунктах региона. С недавних пор ведомство занимается и выдачей разрешений на владение оружием. В Островном - почти 200 владельцев ружей и травматических пистолетов. Им раз в 5 лет необходимо ездить на "большую землю", для прохождения медкомиссии и подтверждения навыков обращения с оружием. Так поступают - далеко не все. В Островной контролеры Росгвардии теперь будут наведываться раз в месяц. Чтобы пресекать "вольное" обращение с оружием и помогать северянам оформлять на него разрешительные документы.

Начальник отделения лицензионно-разрешительной работы по ЗАТО г. Североморск и г. Островной Управления Росгвардии по Мурманской области Анастасия Штефан: "Конечно, стараемся обходиться без изъятия оружия, потому что процедура изъятия оружия, и обратная его выдача владельцу - длительная очень, владельцу придется самому ехать в Североморск, чтобы забрать оружие. Поэтому мы стараемся людям идти на встречу во многих моментах".







