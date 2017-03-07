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07.03.2017 19:20

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин поздравил северянок с Международным женским днем

Сегодня во Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта. С весенним праздником северянок поздравил первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

Он отметил, что 8 марта – один из самых любимых праздников в России, потому что женщинам в этот день приятно получить подарки, а мужчинам – дарить дамам свое восхищение и любовь.

«Хотя сегодня представительницы прекрасного пола прочно заняли заметное место в политике, экономике и управлении, в России пока еще по пальцам можно пересчитать регионы, которыми руководят женщины. Мы по праву гордимся, что одна из таких руководителей – губернатор Мурманской области Марина Васильевна Ковтун, получившая на выборах в 2014 году безоговорочную поддержку большинства земляков», – сказал Алексей Тюкавин.

Первый заместитель губернатора также напомнил, что в Совете Федерации наш регион представляет женщина – Татьяна Кусайко, немало женщин работает в областной Думе, в местных советах и в руководстве муниципалитетов нашего региона, на других ответственных должностях.

«Наверное, поэтому вопросы семьи, материнства и детства всегда в зоне самого пристального внимания правительства Мурманской области. Ведь материнство – главное назначение женщины на земле, и мы будем делать все от нас зависящее, чтобы жизнь многодетных семей в Заполярье становилась более комфортной, чтобы женщины не боялись рожать первенцев, а затем второго и третьего ребенка», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Первый заместитель губернатора от всей души пожелал северянкам здоровья и счастья, а также семейного тепла и любви близких.

Перед гостями праздничного вечера выступили ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота, инструментальные, вокальные и танцевальные коллективы из Мурманска, Североморска и Кировска.

/Управление по взаимодействию со СМИ/

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