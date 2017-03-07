Мурманская область - в первой двадцатке регионов, где создадут территории опережающего развития

Любовь Дубова.

Постановление об этом уже подписал премьер Дмитрий Медведев. Документ касается, прежде всего, моногородов. В их числе Кировск. Два направления дальнейшего развития муниципалитета - реализация проектов в рамках туристско-рекреационного кластера "Хибины" и создание площадок для сервисных производств. Они обеспечат деятельность горно-химических предприятий. Планируется создать более пятисот рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - около трёхсот миллионов рублей. Как отметила глава региона - это знаковое решение, которое принципиально расширяет возможности Кировска по уходу от монозависимости, формирует новый ресурс для развития территории и создает дополнительные условия для занятости наших граждан.







