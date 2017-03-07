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07.03.2017 19:10

Юношеская сборная Мурманской области по шахматам заняла первое место на международном турнире в Париже

Андрей Зайцев.

Первое место на международном турнире в Париже. Юношеская сборная Мурманской области по шахматам в очередной раз подтвердила высокий уровень развития и перспективы этого вида спорта в Заполярье. Двигаясь на пути к победе, великолепная восьмёрка северян, в возрасте от 9 до 16 лет, взяла верх и над соотечественникам из Ленинградской области, и обошла соперников из Франции, Англии и Голландии. В составе шахматного десанта Мурманской области сражались 2 мастера ФИДЕ. Так уже в пятый раз в Париже молодые шахматисты Европы выявляют сильнейших в интеллектуальных баталиях.
Мастер ФИДЕ Матвей Гальченко: "Мы, я считаю, собрались лучше, чем в прошлом турнире. У нас и голова, и хвост - никто не отставал. Голова у нас набрала почти 100%. Можно выделить Иру Поляту, она набрала 5 из 5. Выиграла все партии тоже".
Тренер-преподаватель Геннадий Киселёв: "У нас очень ровная команда. Все ребята очень сильные, много выезжают на соревнования, поэтому отсюда и результат многолетней работы".
Юные шахматисты Заполярья - постоянные участники международных шахматных турниров. Не так давно заняли первое место на турнире в Роттердаме. В прошлом году завоевали "серебро", сражаясь в Мурманске. На таких встречах перспективные спортсмены имеют уникальную возможность пообщаться с гроссмейстерами первой величины. Кстати, и Анатолий Карпов, и Ян Тимман, неоднократно ставили высокие оценки шахматистам Кольского Севера.



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