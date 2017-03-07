Сотрудники Роспотребнадзора нашли причину заболевания детей в поселке Титан и продолжают проверку в другом детсаду Кировска

Андрей Зайцев.

Ситуация в детском саду посёлка Титан стабилизировалась. Дошкольное учреждение вновь открыто. Напомним, 3 марта из-за вспышки кишечной инфекции к врачам обратились сразу 19 семей. К счастью, госпитализация никому не потребовалась, помощь оказали амбулаторно. Проверку начали специалисты Роспортребнадзора, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета, министерства образования и здравоохранения. Поваров детсада отстранили до получения результатов лабораторных анализов. В ходе расследования все данные указывают на нарушения именно процессов приготовления и хранения продуктов в пищеблоке. Наибольшее подозрение вызывает салат из свежих овощей, который детям дали в обед.

Начальник отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Марина Ермакова: "По обработке овощей правила нарушены. Были нарушены правила реализации готовой продукции. Салаты были заправлены ранее установленного санитарными требованиями срока. Хранились без надлежащих температурных условий. Проще говоря, стояли вне холодильника".

Ещё одна вспышка заболевания накануне случилась в Кировске. Родители 9 малышей - воспитанников детского сада №16 - обратились в Апатитско-Кировскую центральную горбольницу. У детей наблюдались признаки кишечной инфекции. Одного ребёнка пришлось госпитализировать. Министерства и ведомства региона ведут проверку.







