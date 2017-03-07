Море - их стихия. Упорным трудом, наравне с мужчинами, они опровергают примету, что женщина на корабле - к несчастью

Андрей Зайцев.

В преддверии Международного женского дня тема о сильной и слабой половинах человечества рассматривается с различных точек зрения. Не составляет исключение и профессиональная. Морские спасатели. Серьёзное дело мужественных людей. Но это вовсе не означает, что спасатель - строго мужская профессия.

Яна Прищепа - стажёр-судоводитель на спасательном буксире. Вопросы "зачем?" и "почему?" отпадают сами собой, когда узнаёшь её историю. Диплом судоводителя - это будет уже третье высшее образование. Первые корочки - финансиста-экономиста. Но позже стало не хватать юридических знаний. В частности, в международном праве. А оно, как выяснилось, состоит в немалой степени из морского правоведения. Отсюда и новая цель.

Cтажёр-судоводитель Яна Прищепа: "Море - это вообще отдельный мир. Такие интересные статистические данные - 85% мировых перевозок, всего, что мы видим, осуществляется по морю. И мне кажется, что не пожив в этой стихии, не прочувствовав её изнутри, нельзя заниматься этим аспектом".

По собственному признанию Яны, её укачивает в автомобилях, но бескрайние морские просторы принимают словно свою. Наставники - суровые морские волки - относятся к стажёру с уважением. Тем более, что стажёром-то она будет не всегда.

Капитан спасательного буксира Геннадий Гуз: "Наше новое поколение. Вдруг Орликова растёт новая, Щетинина - всё может быть".

Галина Иванина - четвертый помощник капитана на судне "Михаил Рудницкий". Единственная женщина-штурман в Управлении аварийно-спасательных работ Северного флота. 10 лет назад она впервые вышла в море. Буфетчицей. Но поняла, что рождена для чего-то большего.

Четвертый помощник капитана спасательного судна "Михаил Рудницкий" Галина Иванина: "Судоводитель, ведёт корабль, и под тобой весь экипаж, все правила морские ты должна соблюдать. Это не предел совершенства, но надо стремиться к такому".

Женщина на корабле к несчастью - это лишь эхо далёких легенд, слухов и суеверий. Сегодня мужчины только приветствуют такую эмансипацию.

Капитан спасательного судна "Михаил Рудницкий" Александр Донцов: "Мужчины сами пробьются. Помогают талантливым, а мужчины сами пробьются".

В планах и Яны, и Галины добиться максимальных успехов в своих профессиях. Сомнений нет - с такими помощниками и учителями, с таким рвением и прилежностью у них обязательно всё получится.

Cтажёр-судоводитель Яна Прищепа: "Опыт, который позволит мне, наверное, себя в первую очередь назвать штурманом".

Четвертый помощник капитана спасательного судна "Михаил Рудницкий" Галина Иванина: "Я занимаюсь любимым делом и мне это очень нравится. С моря я уйду только на пенсию".







