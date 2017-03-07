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07.03.2017 17:40

В адрес губернатора Марины Ковтун и жительниц Мурманской области поступают поздравления с Международным женским днём от официальных лиц

В преддверии 8 марта в адрес губернатора Марины Ковтун и жительниц Мурманской области поступают поздравления с Международным женским днем.

«Во все времена женщины были хранительницами домашнего очага, семейных ценностей и традиций, олицетворяли любовь и верность, душевное тепло и надежду. Искренне желаю, чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых и радостных дней, и чтобы в делах и начинаниях вам всегда сопутствовала удача», – сказано в поздравлении Президента России Владимира Путина.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в своем поздравлении отметил, что «весна – время обновления, которое несёт нам радость, настраивает на особую волну. И наши лучшие пожелания и самые теплые слова 8 марта мы посвящаем женщинам».

Кроме того, главу региона и всех северянок в её лице с праздником поздравили руководители субъектов РФ, федеральных органов власти, военных и правоохранительных структур, крупных предприятий.

/Управление по взаимодействию со СМИ/
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