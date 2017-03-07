Марина Ковтун приняла участие в совещании с членами президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики «О развитии Северного морского пути»

Сегодня в Москве губернатор Марина Ковтун приняла участие в совещании с членами президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики «О развитии Северного морского пути». Совещание провел заместитель председателя Правительства России – председатель Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Дмитрий Рогозин.



На совещании обсудили проблемы и направления развития Северного морского пути, в том числе ход реализации Комплексного проекта развития СМП.



/Управление по взаимодействию со СМИ/