Марина Ковтун приняла участие в совещании с членами президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики «О развитии Северного морского пути»

Сегодня в Москве губернатор Марина Ковтун приняла участие в совещании с членами президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики «О развитии Северного морского пути». Совещание провел заместитель председателя Правительства России – председатель Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Дмитрий Рогозин.
На совещании обсудили проблемы и направления развития Северного морского пути, в том числе ход реализации Комплексного проекта развития СМП.
/Управление по взаимодействию со СМИ/