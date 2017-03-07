Свежие идеи и новые проекты. В Заполярном завершил работу форум социальных технологий "Город - это мы"

Илья Комлев.

Свежие идеи и новые проекты. В Заполярном завершил работу форум социальных технологий, который организовали компания "Норникель" и Кольская ГМК.

"Город - это мы". Короткое название, определяющее суть. Площадка для тех, кто не ждет, когда жизнь станет лучше - готов сам ее менять.

Начальник управления благотворительных программ ГМК "Норильский никель" Игорь Сухотин:"Мы можем помочь, научить, но делать за кого-то - это точно не про нас".

Научить - это про форум. Помочь - про благотворительную программу "Мир новых возможностей№. Благодаря ей в Заполярном, к примеру, летом начнут обустраивать городской парк.

Глава города Заполярный Любовь Черепанова: "Проект победил и получил грант 5 миллионов. То есть, у нас за ДК будет новый красивый парк".

Прежде, чем выиграть грант от "Норникеля", идею нужно сформулировать и творчески преподнести. Здесь в помощь - опыт столичных коллег-экспертов. Например, как привлечь на субботник тех, кто мусорит.

Социальный предприниматель г. Санкт-Петербург Ольга Полякова: "В Петербурге мы так убирали городской пляж, когда предлагали обменять мешок собранного людьми мусора на бокал алкоголя. Мы назвали это "Экобар". Потому что те, кто мусорил, они, в основном, выпивали на этом пляже".

Изменить город к лучшему тяжело? Не всегда. Пример - яркие рисунки на фасадах домов. С ними главная площадь Заполярного стала заметно веселее.

Арт-директор "Студии Артемия Лебедева" Эркен Кагаров: "Мне больше всего понравилась картинка с птичками, на самом деле. Там снегири, да? Очень хорошая. На самом деле, сейчас если просто расчистить наши города, они сразу станут лучше. Потому что они, на самом деле, не такие плохие, как иногда может показаться".

Спектр участников широк - от школьников до депутатов. Разнородную, казалось бы, компанию объединил общий разговор.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Я думаю, что такие форумы - это очень хорошо. Во-первых, потому что присутствуют все слои населения. И молодежь представлена".

Директор департамента социальной политики ГМК "Норильский никель" Светлана Ивченко: "Для нас это часть того предложения о работе, которое мы делаем нашим сотрудникам. Мы заинтересованы в том, чтобы шло развитие. И мы заинтересованы в том, чтобы города развивались не только благодаря нашему участию, но и благодаря участию, интересу самих жителей".

Этот форум социальных технологий был уже третьим. В следующий раз активисты соберутся через год - со свежими идеями.









