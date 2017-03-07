Настроение и улыбки. Рекомендации заполярных стоматологов по сохранению белоснежных и здоровых зубов

Светлана Деменева.

Первый праздник весны - 8 Марта - это хорошее настроение и улыбки. Чтобы они были белоснежными - стоматологи рекомендуют хотя бы раз в два года делать профессиональную чистку зубов. И правильно выбирать зубную пасту. Следить за состоянием рта врачи советуют с раннего возраста, когда у ребенка появляются первые зубы. Ну а взрослым стоит 2 раза в день чистить их - и обратить внимание на состав зубной пасты. Например, таким компонентом как лаурил сульфат натрия чистить рот крайне вредно. Если его использовать постоянно - токсические вещества накапливаются в организме. Стоит обратить внимание и на штрих-код упаковки.

Директор стоматологии "Дента" Татьяна Елпанова: "На тюбике есть полосочки, маркировочки. Должна быть или зелененькая, или синенькая - но только не черная и не коричневая. Если черная и темно-коричневая, то это говорит о том, что это полная синтетика - а нам, соответственно, лучше для полости рта натуральные компоненты и те компоненты, которые не вредят нашему здоровью".







