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07.03.2017 18:30

Сегодня сотрудницы мурманского Управления дорожного хозяйства принимали поздравления с Международным женским днем

Любовь Дубова.

Работа тяжелая, но благодарная. Сегодня сотрудницы мурманского Управления дорожного хозяйства принимали поздравления с Международным женским днем прямо на рабочих местах. Во время уборки улиц руководитель предприятия вручил дворникам цветы. Настроение у всех по-весеннему праздничное. И это несмотря на большой объем работ. Снежный сезон - самый сложный. В наведении чистоты - по сменам - с 7 до 15. Расписание в выходные и праздники диктует погода.
Рабочий по благоустройству территории Татьяна Румянцева: "Вот тут в выходной был снег, мы не ждали, когда кто-то позвонит - встаешь, в окошко посмотрел и вперед! Нас народ любит, благодарят, спасибо говорят. С одной стороны, тяжело, не спорю, с другой - интересно тоже. Пришли, отработали на свежем воздухе".
Директор муниципального учреждения "Управление дорожного хозяйства" г. Мурманска Станислав Ланин: "На сегодняшний день на предприятии работают 159 сотрудниц. Несмотря на все тяжелые условия, в выходные и праздничные дни часть сотрудниц всегда несут службу. Хочется пожелать в преддверии этого праздника, чтобы у всех женщин было прекрасное настроение, и чтобы исполнялись все загаданные ими желания".
Зимой основное оружие в борьбе со снегом и льдом - лопаты и топор. Летом работа дворников более разнообразная. Дорожные рабочие не только приводят в порядок улицы, остановки, лестницы, но и занимаются благоустройством города. Например, высаживают благоухающие клумбы.
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