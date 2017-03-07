Оргкомитет Праздника Севера утвердил программы открытия и закрытия Полярной олимпиады

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению традиционного Праздника Севера и Праздника Севера учащихся.



Участники заседания утвердили программы по проведению торжественных церемоний открытия и закрытия 83 традиционного Праздника Севера и 57 Праздника Севера учащихся. Начало церемонии открытия назначено на 20 часов 17 марта в Мурманске на площади Пять Углов.



Кроме того, на заседании рассмотрен вопрос о готовности к проведению массового лыжного пробега стран Баренц-региона «Лыжня Дружбы». Старт «Лыжне Дружбы» будет дан уже в эту субботу, 11 марта, в поселке Раякоски Печенгского района. Ожидается, что в забеге примут участие более 3000 жителей Мурманской области и 78 иностранных граждан из Норвегии, Германии, Италии, США.



/Управление по взаимодействию со СМИ/



