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07.03.2017 16:05

Оргкомитет Праздника Севера утвердил программы открытия и закрытия Полярной олимпиады

Сегодня первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провел очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению традиционного Праздника Севера и Праздника Севера учащихся.

Участники заседания утвердили программы по проведению торжественных церемоний открытия и закрытия 83 традиционного Праздника Севера и 57 Праздника Севера учащихся. Начало церемонии открытия назначено на 20 часов 17 марта в Мурманске на площади Пять Углов.

Кроме того, на заседании рассмотрен вопрос о готовности к проведению массового лыжного пробега стран Баренц-региона «Лыжня Дружбы». Старт «Лыжне Дружбы» будет дан уже в эту субботу, 11 марта, в поселке Раякоски Печенгского района. Ожидается, что в забеге примут участие более 3000 жителей Мурманской области и 78 иностранных граждан из Норвегии, Германии, Италии, США.

/Управление по взаимодействию со СМИ/
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