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07.03.2017 16:35

35 мурманских студентов впервые стали донорами в рамках акции «День донорского совершеннолетия»

Мурманская областная станция переливания крови силами выездной бригады провела традиционную акцию «День донорского совершеннолетия» на базе Мурманского государственного технического университета. Акция призвана привлечь внимание молодежи к вопросу важности донорства крови и ее компонентов.

В акции приняли участие порядка 70 человек, впервые стали донорами 35 студентов. Молодым людям, сдавшим кровь впервые, были вручены дипломы «Донорского совершеннолетия» и сувениры.

/ Министерство здравоохранения Мурманской области /
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