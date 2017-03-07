В центре Мурманска сотрудники ГИБДД провели акцию, приуроченную к Международному женскому дню

Наталия Бурдина.

Праздничный патруль — на главном проспекте Мурманска. В центре города сегодня прошла акция, приуроченная к Международному женскому дню. Сотрудники ГИБДД останавливали только те машины, за рулем которых — представительницы прекрасной половины человечества.

Старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области Валентин Ильинов: "Сегодня у нас такой редкий случай, когда мы хотим водителей, скажем, не наказать, а поздравить — девушек, женщин с наступающим 8 марта. Пожелать им всего самого лучшего от лица отдельного батальона ДПС. Естественно, что пожелать, чтобы не нарушали правила дорожного движения, чтобы мы на дорогах сталкивались только в таких приятных ситуациях".

Евгения Равич: "Очень приятно, очень неожиданно и очень по-доброму, потому что я думала, что я что-то нарушила, оказывается, что меня просто поздравили".

В традиционной акции приняли участие и ребята из мурманской школы №38. Дети поздравляли автоледи стихами и подарили небольшие приятные сувениры. Также женщины-водители получили на память автоаксессуары, которые пригодятся им в дороге.





