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07.03.2017 14:19

В центре Мурманска сотрудники ГИБДД провели акцию, приуроченную к Международному женскому дню

Наталия Бурдина.

Праздничный патруль — на главном проспекте Мурманска. В центре города сегодня прошла акция, приуроченная к Международному женскому дню. Сотрудники ГИБДД останавливали только те машины, за рулем которых — представительницы прекрасной половины человечества.
Старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области Валентин Ильинов: "Сегодня у нас такой редкий случай, когда мы хотим водителей, скажем, не наказать, а поздравить — девушек, женщин с наступающим 8 марта. Пожелать им всего самого лучшего от лица отдельного батальона ДПС. Естественно, что пожелать, чтобы не нарушали правила дорожного движения, чтобы мы на дорогах сталкивались только в таких приятных ситуациях".
Евгения Равич: "Очень приятно, очень неожиданно и очень по-доброму, потому что я думала, что я что-то нарушила, оказывается, что меня просто поздравили".
В традиционной акции приняли участие и ребята из мурманской школы №38. Дети поздравляли автоледи стихами и подарили небольшие приятные сувениры. Также женщины-водители получили на память автоаксессуары, которые пригодятся им в дороге.  
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