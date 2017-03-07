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07.03.2017 16:15

Полиция предупреждает северян о необходимости быть бдительными при совершении сделок в сети Интернет

В отдел полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску с заявлением о мошенничестве обратилась 53-летняя местная жительница. Женщина разместила объявление в сети Интернет о продаже пылесоса. После чего ей позвонил неизвестный и сообщил, что готов перевести оплату за товар на карту. Заявительница сообщила реквизиты карты и код для входа в онлайн приложение. После этих действий со счета северянки было списано 13500 в счет оплаты услуг оператора мобильной системы.
Аналогичным способом мошенники обманули и  50-летнюю жительницу поселка Мурмаши, разместившую объявление о продаже дачного участка. Злоумышленники убедили женщину проследовать к ближайшему банкомату, совершить ряд манипуляций и сообщить персональные данные банковской карты и коды доступа для перевода предоплаты, после чего завладели деньгами в сумме 30 тысяч рублей.
33-летний житель города Полярные Зори лишился более 24 тысяч рублей, которые перевел в счет предоплаты за автомобиль, объявление о продаже которого он также нашел на сайте в сети Интернет.
Еще одной потерпевшей стала 45-летняя жительница Мурманска, которая в ходе переписки в социальной сети договорилась о покупке шубы и перевела более 42 тысяч в счет оплаты. После этого страница инициатора объявления была удалена.
По фактам мошенничеств возбуждены и расследуются уголовные дела.

/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /
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