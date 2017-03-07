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07.03.2017 16:00

С праздником 8 марта поздравили зрителей театра кукол ученики Мурманской музыкальной школы №5

5 марта в 11:30 и 14:00, перед спектаклем «Сказки бабушки Зимы», в Мурманском областном театре кукол состоялся концерт «Поздравляем мам и пап» от воспитанников и педагогов музыкальной школы №5. В этот раз программа была посвящена празднованию Международного женского дня – 8 Марта. Также музыканты поздравили и мужчин с прошедшим 23 февраля.
Фортепиано, флейты и, конечно же, вокал! Ученики и преподаватели Мурманской музыкальной школы №5 – давние друзья театра кукол, их выступления на нашей площадке стали традиционными и очень полюбились зрителям!

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