Они первыми приходят на помощь. Военные атташе сразу нескольких европейских стран посетили Арктический центр МЧС

Елена Ямаш.





Военные атташе сразу нескольких европейских стран посетили Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр. Он открылся в 2015 году и призван обеспечивать безопасность работы отечественных и зарубежных компаний на территории области. Всего таких центров в российской Арктике - десять. От Кольского полуострова, до Дальнего Востока. Гостям из Германии, Швейцарии, Нидерландов и Норвегии показали технику, стоящую на вооружении заполярных спасателей. Например, экспериментальный аварийно-спасательный автомобиль на базе КАМАЗа - с жилым и медицинским модулем, а также современным оборудованием. Или дрон, способный проводить поисковые работы в темное время суток.

Врио начальника МЧС Росси по Мурманской области Александр Фролов: "Что касается военных атташе, это первая встреча. Арктика сейчас у всех на слуху. Поэтому люди не без интереса смотрят, насколько мы готовы обеспечивать безопасность в арктической зоне. Мы покажем обеспеченность наших подразделений специальной техникой, укомплектованность средствами поиска и спасения людей на воде, на суше".

В центре работают специалисты высшего уровня: газоспасатели, газодымозащитники, водолазы, альпинисты. Они обеспечивают безопасность на суше и море, территории общей площадью 847 тысяч квадратных километров. Военным атташе продемонстрировали как проводится ликвидация автомобильных аварий и последствий схода лавин.

Атташе по вопросам обороны посольства Швейцарии в Москве Бруно Русси: "Мы очень рады! И для нас это особая честь быть в центре МЧС, и мы знаем, что он очень важен для Мурманского региона и для России. В Швейцарии МЧС и армия это единая служба. У нас тоже есть холодные местности и нас интересуют, как МЧС России с этой проблематикой работает".













