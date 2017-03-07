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07.03.2017 13:10

Кировск станет территорией опережающего развития. Соответствующее постановление уже подписал премьер Дмитрий Медведев

Любовь Дубова.

Мурманская область - в первой двадцатке регионов, где создадут территории опережающего развития. Постановление об этом уже подписал премьер Дмитрий Медведев. Документ касается, прежде всего, моногородов. В их числе Кировск. Два направления дальнейшего развития города. Реализация проектов в рамках туристско-рекреационного кластера "Хибины". И создание площадок для сервисных производств. Они обеспечат деятельность горно-химических предприятий региона. Планируется создать более пятисот рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций - около трёхсот миллионов рублей. Как отметила глава региона - "Это знаковое решение, которое принципиально расширяет возможности Кировска по уходу от монозависимости, формирует новый ресурс для развития территории и создает дополнительные условия для занятости наших граждан".
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