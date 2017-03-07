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07.03.2017 12:50

Апатиты готовятся к XVI Хибинскому фестивалю

Любовь Дубова.

"Хибинский фестиваль-2017" стартует 11 марта в Апатитах. Открытие в Большом зале Дворца спорта ФСК «Атлет». В этот же день, в 15.00 начнется шоу-конкурс "Бешеная пила".  
Призеры и лауреаты всероссийских и международных конкурсов по обработке снега и льда представят на суд зрителей скульптуры, созданные на время. В распоряжении мастеров - всего 90 минут. Также в рамках фестивальных мероприятий - соревнования по плаванию, товарищеский матч по хоккею, первенство по фигурному катанию, лыжные гонки и другие соревнования. "Хибинский фестиваль" завершится 1 апреля.







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