Апатиты готовятся к XVI Хибинскому фестивалю

Любовь Дубова.

"Хибинский фестиваль-2017" стартует 11 марта в Апатитах. Открытие в Большом зале Дворца спорта ФСК «Атлет». В этот же день, в 15.00 начнется шоу-конкурс "Бешеная пила".

Призеры и лауреаты всероссийских и международных конкурсов по обработке снега и льда представят на суд зрителей скульптуры, созданные на время. В распоряжении мастеров - всего 90 минут. Также в рамках фестивальных мероприятий - соревнования по плаванию, товарищеский матч по хоккею, первенство по фигурному катанию, лыжные гонки и другие соревнования. "Хибинский фестиваль" завершится 1 апреля.















