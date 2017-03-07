Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
07.03.2017 12:48

Желание нажиться на Гособоронзаказе Северного флота привело коммерсанта на скамью подсудимых

Безаварийная эксплуатация кораблей и судов Военно-морского флота России напрямую зависит от качества их ремонта и сервисного обслуживания. Руководством государства и Минобороны РФ уделяется пристальное внимание этому вопросу – идет планомерный переход на новые образцы вооружения, что служит залогом надёжного обеспечения национальной безопасности в будущем.  Вместе с тем заключаемые в этой сфере многомиллионные контракты периодически становятся объектом устремлений не чистых на руку подрядчиков. Ставя под угрозу жизнь военных моряков, они поставляют контрафакт, выполняют работы без лицензий, выводят бюджетные средства в теневой оборот.
Так, правоохранительными органами установлено, что бывший генеральный директор Закрытого акционерного общества «Специальная производственно-техническая база «Звездочка», используя свое служебное положение, умышленно и из корыстных побуждений, в период 2009-2010 гг. заключал фиктивные договоры с фирмами – «однодневками», а также подставными физическими лицами, ведущими асоциальный образ жизни, на расчётные счета которых перевёл свыше 50 млн. руб., полученных в рамках заключенных с МО РФ госконтрактов на выполнение работ по восстановлению технической готовности тяжелых атомных ракетных крейсеров «Пётр Великий» и «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко» и ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Екатеринбург», которые в последующем обналичил и использовал по своему усмотрению.
На основании результатов надзорной проверки, проведённой прокуратурой Мурманской области по информации Управления ФСБ России по Северному флоту, Следственным управлением УМВД России по Мурманской области в отношении  предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).
Ранее, 06.02.2015 г. и 01.03.2016 г., бывший генеральный директор ЗАО «СПТБ «Звездочка» за хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт подводных лодок и надводных кораблей СФ, а также уклонение от уплаты налогов, по материалам Управлений ФСБ России по Мурманской области и Северному флоту был осужден по ч.4 ст.160, п. «б» ч. 2 ст. 171 и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.
03 марта 2017 года по совокупности преступлений Полярным районным судом Мурманской области коммерсант приговорён к лишению свободы сроком на 9 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 тыс. руб. и лишением права заниматься административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в коммерческих организациях сроком на 2 года.
Управлением ФСБ России по Северному флоту совместно с коллегами из правоохранительных и контролирующих органов ведётся последовательная и принципиальная борьба с противоправными проявлениями в сфере судоремонта на Северном флоте. О фактах коррупции можно направить обращение по адресу: 184600, г. Североморск, ул. Сафонова, д. 5 или сообщить по телефону 8 (81537) 4-75-32.
                 
Управление ФСБ России по Северному флоту
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.34
Евро = 61.86
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.