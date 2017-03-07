Желание нажиться на Гособоронзаказе Северного флота привело коммерсанта на скамью подсудимых

Безаварийная эксплуатация кораблей и судов Военно-морского флота России напрямую зависит от качества их ремонта и сервисного обслуживания. Руководством государства и Минобороны РФ уделяется пристальное внимание этому вопросу – идет планомерный переход на новые образцы вооружения, что служит залогом надёжного обеспечения национальной безопасности в будущем. Вместе с тем заключаемые в этой сфере многомиллионные контракты периодически становятся объектом устремлений не чистых на руку подрядчиков. Ставя под угрозу жизнь военных моряков, они поставляют контрафакт, выполняют работы без лицензий, выводят бюджетные средства в теневой оборот.

Так, правоохранительными органами установлено, что бывший генеральный директор Закрытого акционерного общества «Специальная производственно-техническая база «Звездочка», используя свое служебное положение, умышленно и из корыстных побуждений, в период 2009-2010 гг. заключал фиктивные договоры с фирмами – «однодневками», а также подставными физическими лицами, ведущими асоциальный образ жизни, на расчётные счета которых перевёл свыше 50 млн. руб., полученных в рамках заключенных с МО РФ госконтрактов на выполнение работ по восстановлению технической готовности тяжелых атомных ракетных крейсеров «Пётр Великий» и «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко» и ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Екатеринбург», которые в последующем обналичил и использовал по своему усмотрению.

На основании результатов надзорной проверки, проведённой прокуратурой Мурманской области по информации Управления ФСБ России по Северному флоту, Следственным управлением УМВД России по Мурманской области в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере).

Ранее, 06.02.2015 г. и 01.03.2016 г., бывший генеральный директор ЗАО «СПТБ «Звездочка» за хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт подводных лодок и надводных кораблей СФ, а также уклонение от уплаты налогов, по материалам Управлений ФСБ России по Мурманской области и Северному флоту был осужден по ч.4 ст.160, п. «б» ч. 2 ст. 171 и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

03 марта 2017 года по совокупности преступлений Полярным районным судом Мурманской области коммерсант приговорён к лишению свободы сроком на 9 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 900 тыс. руб. и лишением права заниматься административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в коммерческих организациях сроком на 2 года.

Управлением ФСБ России по Северному флоту совместно с коллегами из правоохранительных и контролирующих органов ведётся последовательная и принципиальная борьба с противоправными проявлениями в сфере судоремонта на Северном флоте. О фактах коррупции можно направить обращение по адресу: 184600, г. Североморск, ул. Сафонова, д. 5 или сообщить по телефону 8 (81537) 4-75-32.



Управление ФСБ России по Северному флоту



