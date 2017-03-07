В рамках акции «8 марта – в каждый дом!» сотрудники областного управления МВД России поздравили ветерана Великой Отечественной войны

Поздравить с юбилеем ветерана войны, ветерана системы МВД России Валентину Ивановну Олонову пришли сотрудники управления по работе с личным составом УМВД России по Мурманской области. Начальник отдела УРЛС Алексей Самородов вручил Валентине Ивановне цветы и подарок – картину с видом Мурманска, пожелал ей счастья, долгих лет жизни и такого же оптимизма и жизнелюбия, котором она отличалась все эти годы. После поздравлений Валентина Ивановна предложила гостям выпить по чашке чая. В беседе полицейские вспомнили военные и послевоенные годы.

Валентина Ивановна Олонова на фронт ушла в апреле 1942 года, когда ей было 20 лет. Воевала в 106-м отдельном батальоне противовоздушной обороны 2-го Белорусского фронта, в запас ушла в июле 1945 года.

После войны Валентина Ивановна приехала в Мурманск, где устроилась на работу в КГБ бухгалтером. Когда в начале 50-х КГБ и МВД разделили, осталась бухгалтером в МВД. Через некоторое время ветеран войны перешла работать в отдел кадров по охране рыбного порта, в звании капитана милиции в январе 1972 года ушла на пенсию. В общей сложности Валентина Ивановна прослужила в системе МВД России около 25 лет.

За участие в Великой Отечественной войне награждена двумя государственным наградами – орденом Отечественной войны II степени и медалью за Победу на Германией 1941-1945 гг.

Стоит отметить, что сотрудники органов внутренних дел часто навещают Валентину Ивановну, помогают ей при необходимости, поздравляют со всеми праздниками и знаменательными датами.







/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /





