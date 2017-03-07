Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
07.03.2017 15:15

В рамках акции «8 марта – в каждый дом!» сотрудники областного управления МВД России поздравили ветерана Великой Отечественной войны

Поздравить с юбилеем ветерана войны, ветерана системы МВД России Валентину Ивановну Олонову пришли сотрудники управления по работе с личным составом УМВД России по Мурманской области. Начальник отдела УРЛС Алексей Самородов вручил Валентине Ивановне цветы и подарок – картину с видом Мурманска, пожелал ей счастья, долгих лет жизни и такого же оптимизма и жизнелюбия, котором она отличалась все эти годы. После поздравлений Валентина Ивановна предложила гостям выпить по чашке чая. В беседе полицейские вспомнили военные и послевоенные годы.
Валентина Ивановна Олонова на фронт ушла в апреле 1942 года, когда ей было 20 лет. Воевала в 106-м отдельном батальоне противовоздушной обороны 2-го Белорусского фронта, в запас ушла в июле 1945 года.
После войны Валентина Ивановна приехала в Мурманск, где устроилась на работу в КГБ бухгалтером. Когда в начале 50-х КГБ и МВД разделили, осталась бухгалтером в МВД. Через некоторое время ветеран войны перешла работать в отдел кадров по охране рыбного порта, в звании капитана милиции в январе 1972 года ушла на пенсию. В общей сложности Валентина Ивановна прослужила в системе МВД России около 25 лет.
За участие в Великой Отечественной войне награждена двумя государственным наградами – орденом Отечественной войны II степени и медалью за Победу на Германией 1941-1945 гг.
Стоит отметить, что сотрудники органов внутренних дел часто навещают Валентину Ивановну, помогают ей при необходимости, поздравляют со всеми праздниками и знаменательными датами.

 

/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /


← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.34
Евро = 61.86
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.