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07.03.2017 14:45

Мурманские яхтсмены вернулись из Тольятти с медалями

Представители яхт-клуба Мурманского морского торгового порта стали победителями и призерами Чемпионата Мира по зимним видам парусного спорта, который в этом году проходил в Тольятти.
Соревнования по версии всемирной ассоциации парусного спорта на снегу и льду (WISSA) проходят с 1980 года. В программу чемпионата WISSA-2017 уже по традиции были включены гонки зимних  виндсерферов и кайтеров в дисциплине «курс-рейс», а также марафонские гонки и заезды на скорость.
Представитель яхт-клуба ММТП Валентин Дробышевский стал абсолютным чемпионом мира в марафонской гонке на зимнем виндсерфинге. Его коллега по команде Фарид Арсланов завоевал «серебро» в гонках на кайтах в возрастной категории «мастер». Руководитель Яхт-клуба ММТП Вячеслав Мальцев выиграл «золото» в гонке ветеранов зимнего виндсерфинга, а также две серебряные награды в категории «мастер» и «гранд-мастер».
Гонки проходили в сложнейших погодных условиях. И, тем не менее, мурманские спортсмены в очередной раз продемонстрировали высокий класс и отличную подготовку.
Сейчас спортсмены уже вернулись в Мурманск и продолжают тренировки. Очередной Чемпионат мира в будущем году планируется провести в соседней Финляндии.

Пресс-секретарь ПАО "Мурманский морской торговый порт"
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