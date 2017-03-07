Даты выпускных экзаменов для школьников в 2017 году утверждены

Любовь Дубова.

Минюст РФ зарегистрировал приказы Минобрнауки России, утверждающие расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2017 году. Они будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).

Досрочный этап ЕГЭ в этом году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной – с 29 мая по 1 июля. Первыми в расписании экзамены по географии, информатике и ИКТ.

Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период – с 5 по 16 сентября.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 29 июня и дополнительный – с 5 по 22 сентября. Наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным предметам, предусмотрен дополнительный день для экзаменов по всем дисциплинам.





