В областном центре задержали мошенницу из Киргизии

В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Мурманской области совместно с ПУ ФСБ России по западному арктическому району и во взаимодействии с УВМ УМВД России по Мурманской области, выявлена и задержана гражданка Киргизии Муминова Мукадас, 1976 года рождения, которая объявлена в 2015 году УВД г. ОШ Кыргызстана в межгосударственный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 166 УК РКЫРГ «Мошенничество».

М. Муминова была задержана в одном из продуктовых магазинов города и доставлена в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску. Ведутся следственные мероприятия.



/ Пресс-служба УФСБ России по Мурманской области /



