Полицейскими в Мурманске по горячим следам раскрыт грабеж

На пульт оперативного дежурного отдела полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение о хищении денег от продавца торгового павильона, расположенного по улице Свердлова.

Полицейским заявительница пояснила, что отвлеклась на обслуживание покупателя, а кассу не закрыла. В этот момент один из посетителей похитил деньги из кассы и скрылся.

Экспертами с места происшествия изъяты отпечатки пальцев рук и запись с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении. Проверка по базам данных показала, что к краже причастен неработающий 38-летний гражданин без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый за краж и разбой.

Сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что часть похищенных денег он уже потратил.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до четырех лет.



/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /



