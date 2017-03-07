В Мурманске прошло первенство регионального общества «Динамо» по лыжным гонкам

В минувшие выходные в течение двух дней в Мурманске проходило традиционное первенство регионального отделения Общества «Динамо» по лыжным гонкам среди сотрудников силовых структур и правоохранительных органов Мурманской области.



Коллективы физической культуры Мурманского регионального отделения Общества «Динамо» выставили более 60 участников, которые достойно представляли свои организации.



Среди женщин самой быстрой на лыжне стала представительница мурманской полиции Кондрашкина Яна. Она преодолела дистанцию 5 км с результатом 15 мин. 25 сек. Второй прибежала представительница КФК № 2 - Страхова Екатерина (16 мин. 28 сек.). Третье место с результатом 16 мин.29 сек. заняла Соболева Антонина, представляющая МО МВД «Кандалакшский».



/ МРО ОГО ВФСО «Динамо» /