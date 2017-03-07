В Министерстве финансов Мурманской области проведены совещания по бюджетам муниципальных образований

С 27.02.2017 по 02.03.2017 в Министерстве финансов Мурманской области состоялись совещания с руководителями муниципальных образований и финансовых органов по рассмотрению местных бюджетов.

На совещаниях заслушана информация представителей муниципальных образований о подходах к формированию местных бюджетов на 2017 год, обсуждались вопросы реалистичности прогнозирования доходов, реализации мероприятий по мобилизации доходных источников и соответствия объема расходов реальным доходным источникам и источникам финансирования дефицита.



В совещаниях приняли участие депутаты Мурманской областной Думы.



По итогам совещаний органам местного самоуправления даны рекомендации по повышению сбалансированности бюджетов, в частности об усилении работы по взысканию задолженности и своевременной уплаты налогов, повышению ставок по налогам, оптимизации расходов с разработкой соответствующих мероприятий (запрет на увеличение численности муниципальных служащих, сокращение расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, обеспечение задач по выполнению целевых значений заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента РФ за счет использования внутренних ресурсов и другие).



Совещания проведены с 13 муниципальными образованиями.



/ Министерство финансов Мурманской области /





