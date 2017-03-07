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07.03.2017 13:15

«Лучший гнездовой домик для утки». В регионе объявлен конкурс среди школьников - юных натуралистов

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области в рамках реализации регионального плана мероприятий по проведению Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий объявляет конкурс среди школьников – юных натуралистов «Лучший гнездовой домик для утки».
К участию в конкурсе приглашаются дети младшего школьного возраста – авторы работ, в возрасте от 6 до 11 лет включительно, проживающие на территории Мурманской области.
Срок представления работ на конкурс: с 31 марта 2017 года по 07 апреля 2017 года.
В рамках конкурса установлена номинация:«Лучший гнездовой домик для утки».
Порядок и условия проведения конкурса, требования к оформлению работ, а также критерии оценки конкурсных работ содержатся в Положении о конкурсе среди школьников – юных натуралистов.
Заявки на участие в конкурсе, а также работы необходимо направлять по адресу: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, д. 1, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.
Контактное лицо: Каск Дмитрий Михайлович, тел. (815 2) 486-841, электронный адрес: kask@gov-murman.ru.
Обязательным условием участия в конкурсе является согласие от родителей (законных представителей) ребенка – автора (авторов) работы с требованиями Положения о конкурсе детского рисунка.

Форма заявки для участия в конкурсе на сайте.


/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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