В Зверосовхозе прошёл открытый Кубок Кольского района по мини-футболу среди женских команд

В физкультурно-оздоровительном комплексе ДЮСШ Кольского района в п. Зверосовхоз, состоялся Открытый Кубок Кольского района по мини-футболу среди женских команд. В соревнованиях приняли участие 4 команды, из Кольского района, Апатит и Заполярного.



Соревнования проходили по круговой системе.



Футболистки Кольского района блестяще провели турнир и, обыграв всех соперниц, стали обладательницами Кубка. Второе место заслуженно заняли девушки из города Апатиты. Третье место досталось команде «Искра-1» из г. Заполярного.



/Отдел культуры администрации Кольского района/