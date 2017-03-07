Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
07.03.2017 13:00

В Зверосовхозе прошёл открытый Кубок Кольского района по мини-футболу среди женских команд

В физкультурно-оздоровительном комплексе ДЮСШ Кольского района в п. Зверосовхоз, состоялся Открытый Кубок Кольского района по мини-футболу среди женских команд. В соревнованиях приняли участие 4 команды, из Кольского района, Апатит и Заполярного.

Соревнования проходили по круговой системе.

Футболистки Кольского района блестяще провели турнир и, обыграв всех соперниц, стали обладательницами Кубка. Второе место заслуженно заняли девушки из города Апатиты. Третье место досталось команде «Искра-1» из  г. Заполярного.

/Отдел культуры администрации Кольского района/
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.34
Евро = 61.86
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.