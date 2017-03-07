Прокуратурой Первомайского административного округа города Мурманска выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции

Прокуратурой Первомайского округа города Мурманска в результате мониторинга сети Интернет установлено, что на 11 Интернет-сайтах размещены соответствующие статьи, которые содержат сведения, пропагандирующие такие противоправные деяния, как дача и получение взятки, являющиеся элементами коррупционного поведения.

Страницы опубликованы в сети Интернет и открыты для свободного доступа неопределенного круга лиц.Предоставление возможности доступа к информации, содержащей алгоритм действий по даче либо получению взятки, побуждающей общество давать и получать взятки, и предлагающей способы избежания наказания за данные преступления, за совершение которых законодателем предусмотрена уголовная ответственность, фактически способствует совершению таких преступлений, тем самым нарушаются публичные интересы РФ и права неопределенного круга лиц, в том числе, право граждан на гарантированную Конституцией РФ жизнь в правовом государстве.

По результатам проведенных проверочных мероприятий прокуратурой округа в суд направлено 11 заявлений с требованием о признании информаций, распространяемых посредством сети «Интернет» и размещенных на интернет-сайтах, информациями, распространение которых в Российской Федерации запрещено.

В настоящее время по результатам рассмотрения 6 заявлений требования прокурора округа удовлетворены, соответствующие информации признаны запрещенными к распространению. После вступления решений Первомайского районного суда города Мурманска в законную силу они будут направлены в Управления Роскомнадзора по Мурманской области для включения в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».



Остальные заявления находятся на рассмотрении.



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