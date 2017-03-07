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07.03.2017 12:30

«Пасхальное настроение». Выставка работ участников регионального этапа Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества в научной библиотеке

Выставка проходит в рамках Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2017». Организатором конкурса является Негосударственное образовательное учреждение Свято-Троицкой Сергиевой Лавры «Детский центр образования «Пересвет». Конкурс пройдет в 10-ый раз. В прошлом году в нем приняли участие более 10 тысяч человек из 58 регионов России, а также Беларуси, Казахстана, Польши и Швейцарии.
Организатором регионального этапа конкурса выступает Дом культуры Ленинского округа города Мурманска. На конкурс предоставляются пасхальные яйца, пасхальные композиции и пасхальные открытки.
На выставке представлены яйца, выполненные в технике росписи, выжигания и резьбы по дереву, аппликации, декупажа, квиллинга, вышивки, бисероплетения, макраме, вязания, лоскутной технике.
Выставка работает в зале литературы по искусству с 5 марта по 29 марта.

/ Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека /
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